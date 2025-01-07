Zendaya ve Tom Holland yüzük taktı

Kaynak: Haber Merkezi
Zendaya ve Tom Holland yüzük taktı

Zendaya ve Tom Holland, ilişkilerinde bir adım daha atarak nişanlandılar! Efsanevi "Spider-Man" yıldızının, yılbaşı tatilinin hemen öncesinde, özel bir anda Zendaya'nın ailesinin evlerinden birinde evlenme teklifini yaptığı bildirildi.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tom Holland, nişan teklifini gösterişli bir şekilde değil, oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirdi. Aile üyelerinin olmadığı, sadece ikisinin bulunduğu bu an, oldukça romantik ve özel geçti. Ünlü çiftin, ilişkilerine dair çok az açıklama yapmalarına rağmen, basına yansıyan bu özel an, onları sevenleri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

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ALTIN KÜRE'DE BÜYÜLEYİCİ YÜZÜK GÖSTERİSİ

Zendaya, Altın Küre ödül töreninde muazzam nişan yüzüğünü sergileyerek göz kamaştırdı. Tom Holland'ın yüzüğü seçerken hiçbir masraftan kaçınmadığı, büyük bir elmas taşıyla süslenmiş olduğu söyleniyor. Bu görkemli yüzük, çiftin nişanlarının resmen ilanı niteliği taşıdı.

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İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI

Zendaya ve Tom Holland, 2021 yılında bir araya gelerek, Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. "Spider-Man: Homecoming" filmi setinde tanışan ikili, o zamandan beri birbirlerini destekleyen, özel hayatlarını gözlerden uzak tutan bir ilişki sürdürüyor.

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EVLİLİK PLANLARI HENÜZ YOK

Çiftin evlilik planları hakkında ise henüz net bir adım atılmadığı belirtildi. Zendaya ve Tom Holland, her ikisi de büyük Hollywood projeleriyle meşgul, bu yüzden düğün hazırlıklarına başlamanın zaman alacağı tahmin ediliyor.

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DUYGUSAL BİR ANI PAYLAŞAN ÇİFT

Zendaya ve Tom Holland'ın ilişkisi, özel ve gizli tutulan bir bağın örneği olarak öne çıkıyor. Birçok insan, ünlü çiftin hayatındaki bu mutlu dönüm noktasını kutlarken, onların geleceği için en iyi dileklerini paylaşıyor.

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