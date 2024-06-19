Zengin arabasını dağdan aşırır züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı nedir?

Zengin arabasını dağdan aşırır züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişinin zenginlik veya başarı düzeyiyle değil, zorluklarla nasıl başa çıktığıyla ilgilenmek gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Zengin ve başarılı bir kişinin, zorlu koşullar altında bile başarılı olabileceğini, züğürt olarak adlandırılan fakir veya başarısız bir kişinin ise en basit işlerde bile başarısız olabileceği anlamına gelir.

Bir kişinin yetenekleri, kararlılığı ve zorluklara karşı gösterdiği direncin, sahip olduğu imkanlardan daha belirleyici olduğunu vurgular. Dolayısıyla, yaşamda karşılaşılan zorluklarla nasıl başa çıkıldığı ve bu süreçte gösterilen çaba ve azmin önemini dile getirir.

ZENGİN ARABASINI DAĞDAN AŞIRIR ZÜĞÜRT DÜZ OVADA YOLUNU ŞAŞIRIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen bakma onun her gün farklı farklı kıyafetler giydiğine, bizim gücümüz yetmez ki o kadar şatafata, zengin arabasını dağdan aşırır züğürt düz ovada yolunu şaşırır."