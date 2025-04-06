Zenginler artık Bağdat caddesine değil İzmir'deki o sokağa akın ediyor

İstanbul'un Bağdat Caddesi'ne alternatif olarak İzmir'in Urla ilçesindeki Sanat Sokağı, son dönemde zenginlerin akınına uğruyor. Özellikle pandemi sonrası sakin ve doğayla iç içe bir yaşam arayışında olan varlıklı kesim, Urla'nın tarihi dokusu ve sanat galerileriyle dolu sokaklarına yerleşmeye başladı.

Urla Hakkında Kısa Bilgi

Urla, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin doğusunda Güzelbahçe ve Seferihisar, batısında Çeşme, kuzeybatısında Karaburun ve Ege Denizi, kuzeyinde İzmir Körfezi ve güneyinde Ege Denizi bulunmaktadır. Nüfusu TÜİK 2020 yılı verilerine göre 69.550'dir.

Urla'nın Cazibesi Artıyor

Urla Sanat Sokağı, son yıllarda açılan butik oteller, restoranlar ve sanat galerileriyle dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen sokak, hafta sonları adeta bir festival alanına dönüşüyor.

Zenginlerin Yeni Yaşam Alanı

Urla'nın sakinliği, doğal güzellikleri ve sanat dolu atmosferi, zenginlerin ilgisini çekiyor. Özellikle emeklilik dönemini geçirmek veya hafta sonları şehirden uzaklaşmak isteyenler, Urla'da lüks villalar ve butik otellerde yaşamaya başladı.

Emlak Sektörü Hareketlendi

Urla'ya olan talep, emlak sektörünü de hareketlendirdi. Özellikle Sanat Sokağı ve çevresindeki lüks konutların fiyatları hızla artıyor.

Urla'nın Geleceği Merak Konusu

Urla'nın zenginlerin yeni gözdesi olması, ilçenin geleceğiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı kesimler, Urla'nın özgün dokusunun korunması gerektiğini savunurken, bazıları ise turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Urla Sanat Sokağı'nın Özellikleri

Tarihi taş evler ve restore edilmiş binalar

Sanat galerileri, atölyeler ve butik dükkanlar

Gurme restoranlar ve kafeler

Sakin ve huzurlu bir atmosfer

Doğayla iç içe bir yaşam

Urla'ya Nasıl Gidilir?

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra araç kiralayarak veya toplu taşıma araçlarıyla Urla'ya ulaşabilirsiniz. İzmir şehir merkezinden de Urla'ya otobüs ve dolmuş seferleri düzenlenmektedir.