Zenginler artık Bağdat caddesine değil İzmir'deki o sokağa akın ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Zenginler artık Bağdat caddesine değil İzmir'deki o sokağa akın ediyor

İzmir'in Urla Sanat Sokağı, Zenginlerin Yeni Gözdesi Oldu

İstanbul'un Bağdat Caddesi'ne alternatif olarak İzmir'in Urla ilçesindeki Sanat Sokağı, son dönemde zenginlerin akınına uğruyor. Özellikle pandemi sonrası sakin ve doğayla iç içe bir yaşam arayışında olan varlıklı kesim, Urla'nın tarihi dokusu ve sanat galerileriyle dolu sokaklarına yerleşmeye başladı.

Urla Hakkında Kısa Bilgi

Urla, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin doğusunda Güzelbahçe ve Seferihisar, batısında Çeşme, kuzeybatısında Karaburun ve Ege Denizi, kuzeyinde İzmir Körfezi ve güneyinde Ege Denizi bulunmaktadır. Nüfusu TÜİK 2020 yılı verilerine göre 69.550'dir.

009-20232f002-20232f21-kasim2f312f20231117-2-61283208-95018908.jpg

Urla'nın Cazibesi Artıyor

Urla Sanat Sokağı, son yıllarda açılan butik oteller, restoranlar ve sanat galerileriyle dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen sokak, hafta sonları adeta bir festival alanına dönüşüyor.

Zenginlerin Yeni Yaşam Alanı

Urla'nın sakinliği, doğal güzellikleri ve sanat dolu atmosferi, zenginlerin ilgisini çekiyor. Özellikle emeklilik dönemini geçirmek veya hafta sonları şehirden uzaklaşmak isteyenler, Urla'da lüks villalar ve butik otellerde yaşamaya başladı.

Emlak Sektörü Hareketlendi

Urla'ya olan talep, emlak sektörünü de hareketlendirdi. Özellikle Sanat Sokağı ve çevresindeki lüks konutların fiyatları hızla artıyor.

Urla'nın Geleceği Merak Konusu

Urla'nın zenginlerin yeni gözdesi olması, ilçenin geleceğiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı kesimler, Urla'nın özgün dokusunun korunması gerektiğini savunurken, bazıları ise turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Urla Sanat Sokağı'nın Özellikleri

  • Tarihi taş evler ve restore edilmiş binalar
  • Sanat galerileri, atölyeler ve butik dükkanlar
  • Gurme restoranlar ve kafeler
  • Sakin ve huzurlu bir atmosfer
  • Doğayla iç içe bir yaşam

Urla'ya Nasıl Gidilir?

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra araç kiralayarak veya toplu taşıma araçlarıyla Urla'ya ulaşabilirsiniz. İzmir şehir merkezinden de Urla'ya otobüs ve dolmuş seferleri düzenlenmektedir.

İlgili Haberler
Tarlada kilosu 6 lira markette 40 lirayı geçebiliyor! Hasadı başladı
Tarlada kilosu 6 lira markette 40 lirayı geçebiliyor! Hasadı başladı
İstanbul'da kalan kalıyor! Durumu iyi olanların akın akın kaçtığı 3 il
İstanbul'da kalan kalıyor! Durumu iyi olanların akın akın kaçtığı 3 il
Muzun Kararmasını Önlüyor, Muzlar Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Muzun Kararmasını Önlüyor, Muzlar Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Miras paylaşımında yeni sistem: Düzenleme birçok şeyi değiştiriyor
Miras paylaşımında yeni sistem: Düzenleme birçok şeyi değiştiriyor
Semizotu tüketirken bir kez daha düşünün...
Semizotu tüketirken bir kez daha düşünün...
En mutlu burçlar! Yüzleri her zaman gülen 3 burç
En mutlu burçlar! Yüzleri her zaman gülen 3 burç
Güller daha hızlı nasıl çiçek açar? Çiçeklerin uyguladığı 3 yöntem
Güller daha hızlı nasıl çiçek açar? Çiçeklerin uyguladığı 3 yöntem
İl merkeziydi Giresun'a bağlandı! Çok sayıda ilçesi bulunuyordu
İl merkeziydi Giresun'a bağlandı! Çok sayıda ilçesi bulunuyordu
Ucuza kiralık ev bulamayan oraya gidiyor! İstanbul'un en ucuz ilçeleri
Ucuza kiralık ev bulamayan oraya gidiyor! İstanbul'un en ucuz ilçeleri
Parası olan yaşadı! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisinde büyük tırmanış
Parası olan yaşadı! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisinde büyük tırmanış
Sert yapraklar bile yumuşacık oluyor: Sarmayı lezzetlendiren aşçı tüyosu
Sert yapraklar bile yumuşacık oluyor: Sarmayı lezzetlendiren aşçı tüyosu
75.000 TL promosyon! Vakıfbank'tan rekor denilecek düzeyde ödeme
75.000 TL promosyon! Vakıfbank'tan rekor denilecek düzeyde ödeme
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller! İstanbul'un çok gerisindeler
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller! İstanbul'un çok gerisindeler
Son Haberler
Bursa’da evin çatı katı alev alev yandı
Bursa’da evin çatı katı alev alev yandı
CHP Parti Meclisi oylaması sona erdi
CHP Parti Meclisi oylaması sona erdi
Evi yanan kadın: Evim 1 saat içinde yandı, bir şey yapamadık
Evi yanan kadın: Evim 1 saat içinde yandı, bir şey yapamadık
İrade milletin de ya egemenlik?
İrade milletin de ya egemenlik?
Merkez Bankası Ne Yapacak?
Merkez Bankası Ne Yapacak?