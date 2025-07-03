Zenginlere yeni vergi gündemde: Yeni tasarı Senato'da tartışılıyor

Fransa'da zenginlerden daha fazla vergi alınması konusundaki tartışmalar, ekonomist Gabriel Zucman'ın adıyla anılan yeni bir vergi tasarısıyla yeniden alevlendi. 12 Haziran 2025 tarihinde Senato'da görüşülen bu tasarı, kabul edilmesi halinde devlete yıllık 15 ila 25 milyar dolar arasında ek gelir sağlayabilir. Bu miktar, Başbakan François Bayrou'nun 2026 bütçesi için gerekli gördüğü yaklaşık 40 milyar dolarlık tasarruf hedeflerinin yaklaşık yarısını karşılayacak nitelikte.

VERGİ KİMLERİ HEDEFLİYOR?

Zucman vergisi, en az 100 milyon dolar değerinde varlığa sahip hanehalklarını hedefliyor. Bu, ülkedeki tahmini 1.800 haneyi etkileyecek ve diğer vergilere ek olarak en az yüzde 2'lik bir ek vergi uygulayacak. Bu vergi, sadece likit varlıkları değil, aynı zamanda hisse senetlerini, sahip olunan mülkleri, lüks malları örneğin pahalı arabalar, yatlar ve yıllık geliri de kapsayacak.

Tasarının ana savunucusu ekonomist Gabriel Zucman'a göre, bu vergi, Fransa'da zenginleştikçe kişilerin orantısal olarak daha az vergi ödediği mevcut sistemdeki adaletsizliği gidermeyi amaçlıyor. Zucman, daha az varlıklı kişilerin sosyal güvenlik primleri, gelir vergisi, KDV ve diğer mal ve hizmet vergileri aracılığıyla gelirlerinin daha büyük bir yüzdesini vergiye ödediğini savunuyor. Ona göre, düşük gelirli bireyler gelirlerinin yaklaşık yarısını çeşitli vergilere öderken, zengin bireylerde bu oran yüzde 27'ye düşüyor.

TASARININ YASAL SÜRECİ VE GELECEĞİ

Bu vergi tasarısı, daha önce Şubat ayında Yeşiller milletvekilleri tarafından meclise sunularak Ulusal Meclis'ten geçti. Sol kanat milletvekillerinin bir araya gelerek lehte oy kullanması ve aşırı sağ milletvekillerinin çekimser kalmasıyla, karşı çıkan merkezci ve sağ kanat politikacılar sayıca azınlıkta kaldı.

Fransa daha önce "Dayanışma Servet Vergisi" ISF olarak bilinen genel bir servet vergisine sahipti, ancak bu vergi 2017'de Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından emlak servet vergisiyle değiştirildi. Yeni Halk Cephesi olarak bilinen solcu ittifak, 2024 yasama seçimleri manifestosunda, servet vergisi tarzı bir "çıkış vergisi" nin geri getirilmesini ve ISF'nin yeniden yürürlüğe konulmasını da içermişti.

Ancak, tasarının Senato'dan geçme olasılığı düşük görünüyor. Senato, çoğunlukla sağ kanat senatörlerden oluşuyor ve bu senatörlerin, Ulusal Meclis'teki meslektaşlarının oylama eğilimlerini takip ederek tasarıya karşı çıkması bekleniyor.

EKONOMİSTLERİN GÖRÜŞLERİ VE ENDİŞELER

Bazı önde gelen ekonomistler tarafından savunulmasına rağmen, diğerleri Zucman vergisinin kapsamının çok iddialı olduğunu ve yüksek varlıklı bireylerin ülkeyi terk etmesine neden olabileceğini düşünüyor. Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, özellikle hükümetin önümüzdeki yıllarda yüksek gelirli bireylerden elde edilecek geliri artırmak için kendi vergi kaçakçılığı karşıtı önlemlerini uygulamaya koymayı planladığını belirterek bu fikre "hassas" olduğunu ifade etti.

Villeroy de Galhau'ya göre, verginin bu kadar yüksek gelir getireceği tahmin edilmesinin bir nedeni, bir hanehalkının servetinin değerlendirilmesine dahil edilen varlıklar arasında Fransa'da veya Fransızlar tarafından kurulan şirketler gibi profesyonel varlıkların da bulunması. Bu durumun, insanların Fransa'ya yatırım yapmaktan vazgeçmesine veya Fransızların şirketlerini ülke dışında kurmasına ya da genişletmesine neden olabileceği endişesi taşıyor.

Ancak, Zucman, sosyal medya platformu X'te, önerilen "verginin şirketleri etkilemediğini ve ülkemizin yabancı yatırımlar için çekiciliğini hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini" belirterek bu endişeleri reddetti. Zucman, "Temel gerçek şu ki, yüzde 2'lik taban oranıyla milyarderlerin serveti azalmayacak, aksine büyümeye devam edecek" diye ekledi.

Tasarının Senato'dan geçmesi halinde bile, Anayasa Konseyi yasa tasarısını inceleyecek ve yasanın belirli kısımlarını engelleyebilir, bu da onu daha da zayıflatabilir. Bu durum, Zucman vergisinin Fransa'da yürürlüğe girmesinin önünde ciddi engeller olduğunu gösteriyor.