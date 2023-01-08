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  • Zenginlik duası var mı? Zengin olmak için hangi duayı okumalıyız? Zenginlik duası nasıl okunur?

Zenginlik duası var mı? Zengin olmak için hangi duayı okumalıyız? Zenginlik duası nasıl okunur?

Mal mülk sahibi olabilmek ve bereket için kişiler zenginlik duası okuyorlar. Zenginlik için ve malında çoğalma isteyenlerin okuduğu zenginlik duası arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Zenginlik duası var mı? Zengin olmak için hangi duayı okumalıyız? Zenginlik duası nasıl okunur?

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 19:32
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Zenginlik duası var mı? Zengin olmak için hangi duayı okumalıyız? Zenginlik duası nasıl okunur?

Zenginlik duası var mı? Zengin olmak için hangi duayı okumalıyız? Zenginlik duası nasıl okunur?
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Borçlardan kurtulmak ve çok para kazanmak için zenginlik duası okunmaktadır. Bereket ve mal mülk sahibi olabilmek içinde okunan zenginlik duasını pek çok kişi arama motorlarında araştırıyor. Peki, Zenginlik duası var mı? Zengin olmak için hangi duayı okumalıyız? Zenginlik duası nasıl okunur?

Zenginlik ve malın artması için okunan zenginlik duası aynı zamanda borçlardan hızlı bir şekilde kurtulmak ve bolluk ve bereketi arttırmak refaha ulaşmak niyetiyle de okunmaktadır.

ZENGİNLİK DUASI NASIL OKUNUR?

‘’Allahümme ya Ganiyyü ya Hamidü ya Mübdiü ya Müidü, ya Rahimü ya Vedud. Eğnini bi helalike an haramike ve bi fadlike Ammen sivake. ‘’

ZENGİNLİK DUASI TÜRKÇESİ

‘’Ey Gani, Ey Hamid,Ey Mübdiü,Ey Müidü, Ey Rahimü Ey Vedud olan Allahım beni helal kıldıklarınla nimet ver. Bana haram kıldıklarını benden uzaklaştır. Bana fazlu kereminden ver beni başkasına muhtaç etme.’’

ZENGİNLEŞMEK VE BEREKET İÇİN HANGİ DUALAR OKUNUR?

‘’Bismillahirrahmanirrahim.

Kulillahümme malikül mülki tütil mülke men teşau ve tenziül mülke mimmen teşau ve tüizzü men teşau ve tüzillü men teşau biyedikel hayr inneke ala külli şeyin kadir. Tülicülleyle finnehari ve tuhlicunnehara filleyli ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyiti minel hayy ve terzuku men teşau bi gayri hisab.’’

Zenginlik için veya malında çoğalma isteyen kişilerin bu duayı en az 4 kez zikretmeleri gerekmektedir. Borçlardan kurtulmak isteyenler için bu duayı 41 defa ard arda okumak ve aralarda dünya kelamı konuşmayacak şekilde okumak faziletli olmaktadır.

Zenginlik duası okumak için abdest almak ve huzur üzere okumak önerilmektedir. Zenginlik duası aynı zamanda birçok açıdan bereketlenmeye vesile olan bir dua olarak okunmaktadır.

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