Zenith’in 160. yıla özel üçlemesi takdir topladı

Düzenleme: Tuğba Aksu
Zenith’in 160. yıla özel üçlemesi takdir topladı

Zenith, 160. kuruluş yıldönümünü markanın ikonik rengi olan maviyle kutluyor. Üç farklı limitli kronograf, özel seramik gövdesiyle dikkat çekiyor.

İsviçreli saat üreticisi Zenith, 1865 yılında Georges Favre-Jacot tarafından kurulduğunda ilhamını gökyüzünden aldı. Markanın adı, gök kubbenin en yüksek noktası olan “Zenith” kelimesinden geliyor. Mavi renk ise o günden bu yana Zenith’in simgesi haline geldi. 160 yıl sonra marka, bu köklü geçmişi mavi seramikten üretilmiş üç özel saat modeliyle taçlandırıyor.

MAVİ SERAMİKTE TEKNİK USTALIK

Zenith’in bu özel serisini benzersiz kılan en önemli detay, tamamen mavi seramikten üretilmiş olması. Markanın açıkladığına göre, bu renk tonu seramik üretiminde ciddi teknik zorluklar içeriyor. Siyah ve beyaz seramikler sektörde yaygın olsa da, dayanıklı, derin tonlu ve dokulu bir mavi seramik geliştirmek aylar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda mümkün oldu.

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ÜÇ MODEL, ÜÇ HİKÂYE

Zenith, 160. yıl özel serisinde üç ikonik model sunuyor. “Pilot Big Date Flyback”, havacılık mirasına gönderme yaparak büyük tarih penceresi ve flyback işlevine sahip El Primero 3652 kalibreyle çalışıyor. “Defy Skyline Chronograph” ise El Primero 3600 mekanizmasıyla yalnızca 10 saniyede tam tur atan saniye ibresiyle dikkat çekiyor. “Chronomaster Sport” modeli ise aynı mekanizmayla ondalık saniye ölçümü yapabiliyor. Üç model de yalnızca 160 adet üretildi.

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ZENİTH’TEN GELECEĞE MAVİ BİR İMZA

Zenith’in bu üçlemesi, markanın geçmişine bir saygı duruşu olduğu kadar, ileriye dönük vizyonunun da bir yansıması. Renkten öte, mavi Zenith için yenilikçiliğin, sonsuzluğun ve teknik ustalığın bir sembolü olmaya devam ediyor.

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