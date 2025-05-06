Zeren Spor'dan Şampiyonlar Ligi katılımı için servet değerinde ödeme!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Sultanlar Ligi'nden Zeren Spor'un gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağını açıkladı.

TVF (Türkiye Voleybol Federasyonu) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıklamalarında Şampiyonlar Ligi müjdesini verdi. Gelecek sene turnuvada 4 Türk takımının yer alacağını belirten Üstündağ bu ekiplerden birinin ise Zeren Spor olduğunu söyledi. Üstündağ açıklamalarında şöyle konuştu: "Önümüzdeki yıllarda da güçlü takımlarımız var. Hatta 2 gündür burada CEV Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde kesinleşti. CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez Türkiye'den dört takım ile temsil edilecek. Buradan da Zeren Spor kulübünün seneye Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olması... Bu Türk voleybolunun Avrupa'da ve dünyada ne kadar güçlü olduğunu, bu arenada ne kadar önemli bir yeri olduğunu hele organizasyonlar konusuna gelince de, CEV başkanının da söylediği gibi bugüne kadar gördüğü en mükemmel organizasyondan bahsetti."

ZEREN SPOR'DAN CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DEV ÖDEME!

Ajansspor'un %100 Voleybol'dan Ufuk Soygür'e dayandırdığı habere göre; Zeren Spor'un önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde davetle (wildcard) mücadele etmeye hak kazandığının doğrulanmasının ardından gündeme yeni bir iddia geldi. Zeren Spor'un Şampiyonlar Ligi "wildcard"ı almak için 3 milyon 250 bin euro ödediği belirtildi.

TOPLAMDA 5 MİLYON EURO

Gelen bilgilerde ayrıca Zeren Grup'ta yer alan bir markanın CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'una isim sponsoru olacağı ve bu sponsorluğun ise 1 milyon 750 bin Euro değerinde olduğu vurgulandı.

CEV ve Zeren Spor'un bu iki konuda prensip anlaşması sağladığı ve CEV'e (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) 5 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Güncel kur ile 5 milyon euro yaklaşık olarak 218 milyon 454 bin Türk Lirası'na tekabül ediyor.