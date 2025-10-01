Zeugma Kültür ve Sanat Derneği yeni sezona merhaba diyor

Kaynak: Haber Merkezi
Zeugma Kültür ve Sanat Derneği yeni sezona merhaba diyor

Gaziantep’in köklü sanat oluşumlarından Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, 2025–2026 sezonunu özel bir açılış kokteyli ile karşılamaya hazırlanıyor.

YENİÇAĞ - Gaziantep / Mete Büyükmurat

Gaziantep kültür hayatının önemli temsilcilerinden biri olan Zeugma Kültür ve Sanat Derneği, yeni sanat sezonunu coşkulu bir etkinlikle başlatıyor. Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Nizamettin Sefa yönetiminde yenilenen kadrosuyla 03 Ekim 2025 Cuma günü saat 19.30’da Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM)’nde sahneye çıkacak.

Etkinlik öncesinde düzenlenecek sezon açılış kokteylinde sanatseverler bir araya gelecek. Dernek yönetiminden yapılan açıklamada, “Yeni sezonumuzda tüm dostlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız” denildi.

Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Büyükmurat ile Türk Sanat Müziği Korosu Başkanı Behiye Çıbıkkol, tüm Gazianteplileri bu anlamlı geceye davet ederek, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

