Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ilk kez TÜBİTAK 4007 desteğiyle Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Bilim Şenliği, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda başladı.

6 BİN ÖĞRENCİ ZİYARET EDECEK

Üç gün sürecek şenlik boyunca yaklaşık 6 bin öğrencinin etkinliği ziyaret etmesi bekleniyor.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, yaptığı konuşmanda şenliğin önemine değinerek, "Alaşehir’de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin hayal gücünü geliştirmek, onları bilim insanı, sanatçı, mühendis ve yenilikçi bireyler olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenen bu Bilim Şenliği’nde teknolojiden sanata, doğadan uzaya kadar uzanan 41 farklı atölye yer alıyor. Hedefimiz, üç gün boyunca 6 bin öğrencimizin şenliğimizi ziyaret etmesi ve farklı öğrenme ortamlarıyla buluşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Şenlik kapsamında okul öncesinden lise düzeyine kadar öğrenciler, 10-15 kişilik gruplar halinde 30-40 dakika süren atölye çalışmalarına katılıyor. Atölyeler arasında çömlek yapımı, cam sanatları, ebru, model uçak, dron, planetaryum, yapay zekâ, robotik, 3D üretim ve kodlama gibi uygulamalı etkinlikler yer alıyor. Öne çıkan atölyeler arasında "Gökyüzüne Yükselen Teknolojiler", "Doğadan Hayata: Biyomimikri", "Planetaryum ile Uzay Keşif Zamanı", "Topraksız Tarım", "Yapay Zekâ Araçları" ve "Camın Büyüsü: Işığın Renklerle Dansı" gibi başlıklar dikkat çekiyor.



ZEYBEK OYNAYAN ROBOTLAR İLGİ ODAĞI OLDU

Şenliğin en ilgi çeken bölümlerinden biri, açılışta sahne alan Ada isimli robotlar oldu. "Zeybek" oynayan ve açılış kurdelesini tutan robotlar, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Vatandaşlar, ilk kez gördükleri robotlarla fotoğraf çektirerek, bu anı ölümsüzleştirdi.





