Zeydan Karalar gözaltına alınma sebebini hastanede açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştı.

NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞINI AÇIKLADI: SİYASETÇİLERİ SUSTURMAK İSTİYORLAR

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Zeydan Karalar ise Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde gazetecilerin soruları cevapladı. Muhabirin “Neden gözaltına alındınız?” sorusuna Karalar, “Valla niçin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Etkili basını, etkili siyasetçileri susturmak istiyorlar” şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

Ayrıca Karalar, gözaltına alınmadan önce paylaştığı videoda, "Bu sabah Gebze’de gözaltına alındım. Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun. Mücadeleye devam edeceğiz" demişti.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere operasyon dalga dalga devam ediyor. 19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon ile başlayan süreçte İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dışında pek çok belediye başkanı gözaltına alınmıştı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin ve beraberindeki 12 kişiye gözaltı kararı verildi.

Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindeki 2 kişi gözaltı kararı verilirken, toplamda 18 kişi için gözaltı kararı verilmiş oldu.

CHP'li Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine şafak baskını! Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek gözaltında...