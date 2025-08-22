"Zeydan Karalar kararı" mahkemeye taşındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
"Zeydan Karalar kararı" mahkemeye taşındı

Görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a yönelik kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı.

Belediyelere yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın iptali için dava açıldı.

5 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklanan Karalar'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili adına Adana İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtıklarını söyledi.

"SUÇLAMALAR MESNETSİZ"

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kararın, idare hukukunun temel prensiplerine aykırı olması gerekçesiyle Adana İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtık. Dilekçede özetle, Zeydan Karalar hakkındaki suçlamaların mesnetsizliğine ve halihazırda yürüttüğü görevle bir ilgisi bulunmadığına, bu sebeple yapılan görevden uzaklaştırma işleminin 'sebep' ve 'konu' unsurları yönünden sakat olduğuna değindik" ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kararı kaldırıldı!Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kararı kaldırıldı!

Son Haberler
Atıl araziyi meyve bahçesine dönüştürerek üretici oldu!
Atıl araziyi meyve bahçesine dönüştürerek üretici oldu!
Spiker bayıltan sıcaklar yaşanıyor. Seneler önce yaşanan olayı hatırlattı
Spiker bayıltan sıcaklar yaşanıyor. Seneler önce yaşanan olayı hatırlattı
Adana’da vahşi saldırı! Sokakta ortasında vuruldu
Adana’da vahşi saldırı! Sokakta ortasında vuruldu
Kurulan şirket sayısında dikkat çeken istatistik! 2025'in ilk 7 ayında yüzde 0,6 azaldı
Kurulan şirket sayısında dikkat çeken istatistik! 2025'in ilk 7 ayında yüzde 0,6 azaldı
İşitme kaybı yaşamı altüst ediyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
İşitme kaybı yaşamı altüst ediyor! Uzmanlardan kritik uyarılar