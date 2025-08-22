"Zeydan Karalar kararı" mahkemeye taşındı

Belediyelere yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın iptali için dava açıldı.

5 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklanan Karalar'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili adına Adana İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtıklarını söyledi.

"SUÇLAMALAR MESNETSİZ"

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kararın, idare hukukunun temel prensiplerine aykırı olması gerekçesiyle Adana İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtık. Dilekçede özetle, Zeydan Karalar hakkındaki suçlamaların mesnetsizliğine ve halihazırda yürüttüğü görevle bir ilgisi bulunmadığına, bu sebeple yapılan görevden uzaklaştırma işleminin 'sebep' ve 'konu' unsurları yönünden sakat olduğuna değindik" ifadelerini kullandı.

