Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'ye tepki gösterdi.

Karalar, sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta şu ifadelere yer verdi;

"Orkun Kökçü, Daha sezonun başı, iki kırmızı kart. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndesin ve kırmızı kart görüyorsun. Bu nasıl profesyonellik? Binbir heyecanla transfer edildin. Yazık değil mi taraftara? Olmaz olmaz olmaz."

Orkun Kökçü, Beşiktaş derbide 2-0 öndeyken 26'ncı dakikada Edson Alvarez'e yaptığı müdahale nedeniyle Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla kırmızı kart görmüş ve bu karttan sonra Fenerbahçe tarihi bir geri dönüşle mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Serdal Adalı Orkun Kökçü'yü ağlattı!Serdal Adalı Orkun Kökçü'yü ağlattı!Spor

İşte o mektup;

Zeydan Karalar Silivri'den Orkun Kökçü'ye sitem etti! 'Yazık değil mi taraftara?' - Resim : 2

Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın'ın gördüğü Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartlar doğru mu? beIN Trio ekibi son noktayı koyduOrkun Kökçü ve Sergen Yalçın'ın gördüğü Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartlar doğru mu? beIN Trio ekibi son noktayı koyduSpor
Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! O ismi ihanetle suçladılarSpor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! O ismi ihanetle suçladılarSpor
Okan Buruk’un dünyası başına yıkıldı! Öyle bir şey yaşadı kiOkan Buruk’un dünyası başına yıkıldı! Öyle bir şey yaşadı kiSpor