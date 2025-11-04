Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'ye tepki gösterdi.

Karalar, sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta şu ifadelere yer verdi;

"Orkun Kökçü, Daha sezonun başı, iki kırmızı kart. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndesin ve kırmızı kart görüyorsun. Bu nasıl profesyonellik? Binbir heyecanla transfer edildin. Yazık değil mi taraftara? Olmaz olmaz olmaz."

Orkun Kökçü, Beşiktaş derbide 2-0 öndeyken 26'ncı dakikada Edson Alvarez'e yaptığı müdahale nedeniyle Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla kırmızı kart görmüş ve bu karttan sonra Fenerbahçe tarihi bir geri dönüşle mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

İşte o mektup;