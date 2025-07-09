Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde oldu:



"Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet ŞAHİN, Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır"

BÜYÜKÇEKMECE İÇİN YENİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Belediye Meclisi, Başkan Hasan Akgün’den sonra Vekili Ahmet Şahin’in de tutuklanınca ikinci kez Başkan Vekili seçmek 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü toplanacağını duyurdu.

Tutuklu başkanlar için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdüler

Tutuklanan Zeydan Karalar'dan ilk mesaj