Zeydan Karalar ve İmamoğlu için meydandalar. Adana'da tarihi miting

Cumhuriyet Halk Partisi, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini sürdürüyor.

Bu mitinglerde yeni adres, seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklandığı Adana oldu. Adana, bu akşam Zeydan Karalar ve İmamoğlu için tek ses oldu.

Mitingde, hem Zeydan Karalar hem de İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdikleri mesajlar okunacakken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara ve Adanalılara ne mesaj vereceği merakla bekleniyor.

"ALLAH'INA KURBAN ADANAM!"

Öte yandan miting öncesi Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden gönderdiği notta tutuklu Başkan Karalar, şunlara yer verdi:

"Bugün Silivri zindanında Adana'nın başı dik, onurlu evlatlarının haksızlığa karşı yükselttiği sesi dinleyeceğim. Bir kez daha diyeceğim ki; Allah'ına kurban Adanam! Saat 20.00 itibarıyla, çok özlediğim Adanalı kardeşlerimi televizyondan da olsa görüp sizlerle hasret gidereceğim. Genel Başkanımızın katılımıyla yapılacak bu buluşma oldukça önemli. Kalabalık katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla..."

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