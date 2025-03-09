Zeydan Karalar'dan Suriye'deki olaylara sessiz kalanlara sert tepki

Suriye’de yaşanan şiddet olayları dolayısıyla Adana Alevi Platformu Bileşenleri olarak adlandırılan 22 sivil toplum kuruluşunun ve Adana AKAD’ın başkanları, Büyükşehir Belediyesi’nde; Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Adana Milletvekilleri Bilal Bilici, Orhan Sümer ve Ayhan Barut ile bir araya geldi.

Suriye’de rejim değişikliği yaşandıktan hemen sonra CHP Adana milletvekillerinin ve kendisinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşüp, yaşanabilecek şiddet olaylarıyla ilgili kaygılarını ilettiklerini hatırlatan Zeydan Karalar, sonuçta meydana gelen olayların, endişelerinde haksız olmadıklarını gösterdiğini söyledi.

"YAŞANANLARA İNSANLIK ADINA KARŞI ÇIKIYORUZ"

Başkan Zeydan Karalar şunları kaydetti:

“Yaşananlar bir din, etnik köken, mezhep meselesi değil, bu insanlık meselesi. Hiçbir insanın, Allah’ın yarattığı bir başka insanı, hangi gerekçeyle olursa olsun öldürmesi, katletmesi kabul edilemez. Türkiye’nin genelinde ve Adana’da insanlarımız, rejimden kaçan Suriyelilerin tamamını kabul etti, evini verdi, paylaştı, kardeş gibi davrandı. İnsanlığın gereğidir bu. Suriye’de son günlerde yaşananlar dünyanın gözü önünde oluyor ve kimse ses çıkarmıyor. İsrail Filistin’i, Gazze’yi bombalayıp, çocukları, kadınları öldürdüğünde, insanları katlettiğinde defalarca konuştuk, kınadık. Biz sadece bir kesime yapılan katliamı, zulmü eleştirmiyoruz. Nerede insana yönelik bir katliam, zulüm varsa karşısındayız. Suriye’deki katliamlara dünyanın sessiz kalması kabul edilemez. Suriye’de savunmasız, silahsız sivil insanlar öldürülüyor. Biz yaşananları bir zümreye, mezhebe mal etmiyoruz, yaşananlara insanlık adına karşı çıkıyoruz. Biz dünyanın neresinde zulüm varsa karşı çıkıyoruz. Bosna’da yapılan katliamlara da Filistin’de gerçekleştirilen kıyıma da karşı çıktık, Suriye’deki zulme de karşı çıkıyoruz. 400 bin Suriyeliyi Adana’da hiçbir problem olmadan ağırladık, onlarla ilgili istihdam projeleri yaptık. Biz aynı insanlığın herkes tarafından uygulanmasını istiyoruz.”

"Emperyal güçlerce planlandığı ortada"

Burhanettin Bulut da Suriye meselesinin bütün dünyayı ilgilendiren bir insanlık meselesi olduğunu belirterek, "Özellikle Adana, Hatay ve Mersin üçgenindeki yaşayan vatandaşlarımızı düşündüğümüzde; Suriye’de akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, hala birbirleriyle iletişim halinde olan dostlar var. Suriye’de 2011’den bu yana yaşananların ve son şekillenmenin emperyal güçlerce planlandığı ortada. Suriye’deki yönetim hayali bir düşman üretip masum insanları katlediyor. Bizim kendi iktidarımız da orada masum, sivil insanların öldürülmesine sessiz kalmamalı. Genel Başkanımız Adana’dan 3 milletvekilinin dahil olduğu bir heyet oluşturdu. Heyetin başında Grup Başkanvekilimiz ve ben varım. Heyetle birlikte bölgede olacağız ve bölge halkıyla görüşüp, yapılanların dünya ile kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yapacağız." şeklinde konuştu

CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Bilal Bilici de Suriye’de sivillere yönelik gerçekleştirilen kanlı saldırılarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yaptıkları ve yapacakları girişimlerle ilgili bilgi verdiler.

Sivil toplum kuruluşlarının başkanları, bölgeden gelen haberleri anlattı, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılabileceklerle ilgili fikirlerini iletti.