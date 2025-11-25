CHP'li belediyelere operasyon tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde hakkında soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir çok siyasetçi destek mesajı iletti. Yavaş'a bir destek de tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi.

Karalar, sosyal medya hesabından, ''Mansur Başkan, Doğru duvar yıkılmaz. Herkes biliyor ki Mansur Başkan kamu yararını korur, ülkesine bağlı, dürüst bir başkandır. Vatandaşın gönlündedir. Onu oradan kimse indiremez.'' mesajını vererek Yavaş'a desteğini bildirdi.