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  • Zeynep Bastığa ne oldu kaburgası mı kırıldı? Zeynep Bastık kaza mı geçirdi?

Zeynep Bastığa ne oldu kaburgası mı kırıldı? Zeynep Bastık kaza mı geçirdi?

Popüler şarkıcı Zeynep Bastık’tan sağlık durumuna ilişkin kötü bir haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zeynep Bastık merdivenlerden düştü. Peki, Zeynep Bastığa ne oldu kaburgası mı kırıldı? Zeynep Bastık kaza mı geçirdi?

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 12:38
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Zeynep Bastığa ne oldu kaburgası mı kırıldı? Zeynep Bastık kaza mı geçirdi?

Zeynep Bastığa ne oldu kaburgası mı kırıldı? Zeynep Bastık kaza mı geçirdi?
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Şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. Bir süre sahne ve programlarına ara veren Zeynep Bastığın merdivenden düştü öğrenildi. Peki, Zeynep Bastığa ne oldu kaburgası mı kırıldı? Zeynep Bastık kaza mı geçirdi?

Zeynep Bastık’tan sağlık durumuna ilişkin kötü bir haber geldi. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Zeynep Bastık merdivenden düşerek omurga kemiğini kırdığını açıkladı.

Bir süre sahne ve programlarına ara vereceği öğrenilen Zeynep Bastık Instagram hesabından hayranlarına seslendi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2 gün önce merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurdu.

Zeynep Bastık, "Selam dostlar. Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm... Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

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