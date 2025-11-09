





'Uslanmıyor Bu', 'Mod', 'Ara', 'Dargın', 'Her Yerde Sen' ve 'Lan' gibi parçalarla hafızalarda yer edinerek, başarılı şarkıcıların arasında adını yazdıran Zeynep Bastık, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkta bir yılını dolduran çift, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesaplarından fotoğraflar paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey... Sonsuz senelerimiz olsun" ifadelerine yer vermişti

Son olarak Zeynep Bastık, sevgilisiyle yan yana olduğu romantik kareyi Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.