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Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi

Zeynep Bastık, müzik kariyerinde bir hayli aktif olarak rol alıyor. Bunun yanı sıra hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde bulunan şarkıcıdan bir iddialı paylaşım daha geldi.

Galeri Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:23
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:49
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Zeynep Bastık geçtiğimiz haftalarda boşanma ile gündemdeydi.

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Müzik kariyerindeki hızlı çıkışına devam eden şarkıcı, birbirinden iddialı sosyal medya pozlarıyla da göz önünde bulunmaya devam ediyor.

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Zeynep Bastık, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından süper mini şortuyla poz verdi.

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Bastık'ın peş peşe yayınladığı pozların birinde düğmelerin kapalı olması, diğerinde ise açık olması dikkat çekti.

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O poza takipçileri, 'Düğmesini açık unutmuşsun', 'Dedim felaket' yorumları geldi.

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Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla kamera karşısına geçmişti.

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O poz ile uzun bir süre gündemde kalmıştı.

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İşte o kareler...

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