Zeynep Bastık en çekici Türk kadını seçildi... Sosyal medyadan yorum yağdı

Sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, şimdilerde Survivor'ın eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

“SAĞLIKLI İNSANLAR GİBİ NEFES ALACAĞIM”

Geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Zeynep Bastık hastane odasından paylaşımda bulunarak "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım" ifadelerini kullandı.

TT OLDU

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, şimdi de sosyal medyada X'te TT oldu. Bastık, sosyal medyada yapılan anket çalışmasında en seksi kadın seçildi. Ünlü ismin bu ünvanı alması çok eleştirildi.

Sosyal medyada, 'seksi mi?', 'nefes alsın yeter demişler sanırım', 'kim seçti?', 'şaka mı?', 'tek katılan o muydu?' gibi yorumlarda bulundular.