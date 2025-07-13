Zeynep Bastık Nasreddin Hoca Şenliği’ni büyüledi: Ritm ve Işık Şöleni!

Düzenleme: Kaynak: DHA

66’ncı Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, Zeynep Bastık’ın enerjik konseriyle doruğa ulaştı. Binlerce müzikseverin buluştuğu Akşehir, coşkulu performansla dev bir festival alanına dönüştü.

Akşehir Açık Hava Tiyatrosunda sahne alan Zeynep Bastık, seslendirdiği hit şarkılarla coşkuyu göklere taşırken, etkileyici performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Işıklar, ritimler ve alkışlarla dolup taşan meydanda özellikle gençlerin enerjisi dikkat çekti.

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ZEYNEP BASTIK'TAN AKŞEHİR'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Konser sırasında Akşehir Açık Hava Tiyatrosunda toplanan misafirlere kısa bir selam vererek heyecanını paylaşan Bastık, "Burası Harbiye gibi bir sahne… Çok güzelsin Akşehir" sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

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Konserin sonunda sahneye MAK Şirketler Grubu adına Zeynep Makasçı çıktı ve başarılı performansı için Zeynep Bastık'a çiçek takdim etti.

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Konser öncesinde ise Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, şenliğin değerli sponsorlarından Asra Pırlanta Genel Müdürü Cüneyt Aydınoğlu'na sahnede teşekkür ederek çiçek takdim etti. Köksal bu sırada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür iş birlikleri sayesinde kültürü, sanatı ve gençliği bir araya getiren bu eşsiz atmosferi hep birlikte yaşıyoruz. Destek veren herkese, özellikle de Akşehir'e yakışır bir gece yaşatan Zeynep Bastık'a teşekkür ediyorum."

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zeynep-bastik-nasreddin-hoca-senligini-buyuledi-ritm-ve-isik-soleni-yenicag-8.jpg

Zeynep Bastık Nasreddin Hoca Şenliği’ni büyüledi: Ritm ve Işık Şöleni!

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