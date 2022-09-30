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  • Zeynep Bastık kazancını gayrimenkule yatırdı. Lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı

Zeynep Bastık kazancını gayrimenkule yatırdı. Lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı

Menajer Tolga Akış ile evlilikleri bir yıl dolmadan boşanan şarkıcı Zeynep Bastık konserlerden kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı. Ünlü şarkıcının Urla’da aldığı evin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 10:31
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Zeynep Bastık'ın lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı. Konserden kazandığını gayrimenkule yatırmış

Zeynep Bastık kazancını gayrimenkule yatırdı. Lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı
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Şarkıcı Zeynep Bastık, menajer sevgilisi Tolga Akış'la 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. 

Ünlü çift evlilikleri bir yılı dolmadan ayrılık kararı alarak sevenlerini üzmüştü.

Zeynep Bastık boşanma haberlerinin ardından, şimdi de kazancıyla konuşulmaya başladı. 

Zeynep Bastık'ın Urla'daki lüks evi gündem oldu. Bastık'ın evinin değeri dudak uçuklattı.

Kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Bastık'ın Urla'daki 40 milyon TL'lik evi gündem oldu.

Son dönemde evinden yaptığı iç çamaşırlı pozlarla gündeme gelen Zeynep Bastık kazancını gayrimenkule yatırmış.

Konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşulan 29 yaşındaki Zeynep Bastık'ın Urla'daki evi ise göz kamaştırdı.

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