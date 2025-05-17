Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, şu sıralar aşk hayatıyla magazin gündemden düşmüyor. Bastık, geçtiğimiz yıl eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı.

ANNELİK AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’tan dikkat çeken annelik açıklaması. Sabah'ın haberine göre, "Anne olmak ister misiniz?" sorusuna şarkıcı şu yanıtı verdi:

"Şimdilik öyle bir şey yok. İşimizde gücümüzdeyiz. Çok severim, isterim. İnşallah bir gün olur."

"MİNİCİK BİRİ NASIL BU KADAR YER KAPLAR?"

Serkay Tütüncü ise yıl dönümünde yaptığı romantik paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar? Sen benim hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum."