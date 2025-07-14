Zeynep Beşerler’in eski eşi Emir İçgören yeni aşkıyla Bebek’te görüntülendi! İhanet iddiaları doğru mu?

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet Gazetesi
Zeynep Beşerler’in eski eşi Emir İçgören yeni aşkıyla Bebek’te görüntülendi! İhanet iddiaları doğru mu?

Zeynep Beşerler’in 10 yıllık eşi Emir İçgören’in ihanetle suçlandığı boşanma sonrası, İçgören ve tasarımcı Ayşegül Kuru Bebek’te dondurma keyfi yaparken görüntülendi. Çift, soruları yanıtsız bırakarak motosikletle uzaklaştı.

Oyuncu Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi iş insanı Emir İçgören’in ihanetine uğradığı gerekçesiyle boşanmıştı; İçgören’in tasarımcı Ayşegül Kuru ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Çift, önceki akşam Bebek’te görüntülendi.

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2013’te evlenen Zeynep Beşerler ve Emir İçgören, 2016’da oğulları Kerem’in doğumıyla mutluluk yaşamıştı. Ancak çift, 2024 Nisan’ında evliliklerini tek celsede bitirmişti.

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Evliliğin, İçgören’in Ayşegül Kuru ile ilişkisi yüzünden sona erdiği öne sürülmüştü.

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Emir İçgören’in tasarımcı Ayşegül Kuru ile aşk yaşadığı, Beşerler’in bunu öğrenmesiyle evliliğin bittiği iddia edilmişti.

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Sayit Durmaz’ın haberine göre, İçgören ve Kuru önceki akşam Bebek’te birlikte yakalandı.

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DONDURMA KEYFİ

Bebek’te bir mekân önünde dondurma yerken görüntülenen Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, flaşların patlamasıyla kısa süre şaşkınlık yaşadı.

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İçgören rahat davranırken, Kuru görüntülenmemek için arkasını döndü. Soruları cevapsız bırakan çift, motosiklete binip uzaklaştı.

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