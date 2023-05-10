Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'i anlattı. Bilinmeyen özelliğini ilk kez açıkladı

VOLKAN DEMİREL İLE NASIL TANIŞTI?

“20 yaşındaydım. Volkan’ın evlilik planları vardı. Ben daha çok emin değildim. Sonra da işte böyle bir karar aldık. Evlenelim dedik. Ben Belçika’dan Türkiye’ye taşındım. Sonuçları çok güzel oldu. İyi ki de böyle bir karar almışım diyorum tabii şimdi baktığım zaman.”

“Ben lise okuyordum aslında Volkan’la Türkiye’ye geldiğim zaman yazın bir ortak arkadaşlığımız sayesinde Volkan’la tanıştık. İlk zaman tabii böyle tanıştığımız zaman benim de tabii ki de herkesin olduğu gibi ön yargılarım vardı. Sonra bir müddet böyle bir konuşmadık. Bir yıl kadar. Sonrasında bir yıl sonrasında da çıkmaya başladık öyle oldu.”

“Benim zaten öyle bir planım vardı. İstiyordum. Volkan da hatta çok böyle emin değildi. Yapmasan mı acaba falandı böyle. Sonra ben zaten kafaya koyduğumu yapan bir tip olduğum için ‘hayır ben bunu yapacağım’ o da destek oldu sonrasında öyle oldu.”