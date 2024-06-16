Zeynep Sönmez Berlin'i salladı

Kaynak: AA
Zeynep Sönmez Berlin'i salladı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Berlin'de fırtına gibi esti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki Berlin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'den Emina Bektas'ı 2-1 yenerek ana tabloya çıktı.

Kadınlar dünya sıralamasının 154. basamağındaki Zeynep, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 96. sırasındaki Bektas ile karşılaştı.

22 yaşındaki tenisçi, 2 saat 26 dakika süren maçı 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle kazanarak çim kortta oynanan turnuvada ana tabloya çıkan 32 isim arasına girdi.

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