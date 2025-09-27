Zeynep Sönmez Çin Açık'ta kitap okuyarak Danimarkalı rakibini ekarte etti!

Zeynep Sönmez Çin Açık'ta kitap okuyarak Danimarkalı rakibini ekarte etti!

Milli tenis oyuncusu Zeynep Sönmez, Çin Açık'ta Danimarkalı Clara Tauson'u mağlup etti. Mola esnasında kitap okuyan Zeynep Sönmez'in o görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

Başarılarıyla son döneme damga vuran tenisçimiz Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyinde Clara Tauson ile karşı karşıya geldi. Milli oyuncu, dünya sıralamasının 12. sırasında yer alan Danimarkalı rakibini 6-4, 2-6 ve 6-3'lük skorlarla yenmeyi başardı.

23 yaşındaki Zeynep Sönmez, bu galibiyet ile beraber kariyerinde de bir ilki yaşamış oldu. Başarılı tenisçi WTA 1000'in ilk 20 sırasında yer alan bir ismi ilk kez mağlup etmeyi başardı.

KİTAP OKUDU

Mücadelenin mola anında spor müsabakalarında eşine az rastlanır bir olay da yaşandı. Zeynep, maça verilen mola esnasında Descartes kitabı okudu. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

