Zeynep Sönmez Wimbledon'da tarih yazıyor: Son kurban Çinli Wang oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zeynep Sönmez Wimbledon'da tarih yazıyor: Son kurban Çinli Wang oldu

İlk turda Rumen Jaqueline Cristian'ı set vermeden geçerek Wimbledon'da galibiyet alan ilk Türk raket olan Zeynep Sönmez, ikinci turda Çinli Wang Xinyu ile karşılaştı. Dünya 32.'si karşısında dişe diş bir oyun sergileyen milli tenisçi, rakibini 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını elde eden Zeynep Sönmez, 2. turda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'la karşılaştı. Karşılaşmanın ilk setine milli tenisçi tutuk başladı ve 4-1 yenik duruma düştü. Ama pes etmeyen Zeynep Sönmez önce 4-4 sonra 5-5 eşitliği sağladı. Bundan sonra pes etmeyen sporcumuz bir kez daha rakibinin servisinde kırdı. Kendi servisinde hata yapmayan Zeynep Sönmez 7-5 ile ilk seti aldı.

İkinci sette Wang kendi attığı serviste 1-0 öne geçti. İkinci oyunda 40-15 geriye düşmesine rağmen inatçı oyunununu sürdüren Zeynep Sönmez skoru 1-1'e getirdi. 2-2'den sonra milli tenisçi Çinli Wang'ın servis attığı oyunu kazanmayı başardı ve avantajı eline geçirdi. Ancak sporcumuz bu avantajı değerlendiremedi ve 3-3'e yakalandı. İki tenisçi arasındaki çekişme sonraki servislerde de devam etti. 5-5'ten sonra Wang'ın kullandığı servisi Zeynep Sönmez harika vuruşlarla kırmayı başardı ve maç oyunu için servis atmaya hak kazandı. 40-0 yenik duruma düşmesine rağmen üst üste beş puan alan Zeynep sönmez seti 7-5, maçı da 2-0 kazandı.

Daha önce grand slamlerde 2024 Fransa Açık'ta yer alan Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Zeynep Sönmez'in 3. turdaki rakibi Hollandalı Suzan Lamens ile Yekaterina Aleksandrova maçının galibi olacak. Aleksandrova, Rusya turnuvalara katılmadığı için Wimbledon'a bireysel olarak katıldı.

MUSLUOĞLU'NUN 75 YILLIK REKORUNU KIRDI

Türk tenis tarihinde grand slamlerde (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) teklerde 3. tur oynama başarısı gösteren tek isim Bahtiye Musluoğlu olmuştu. Musluoğlu, 1950'de Fransa Açık'ta mücadele etmiş ve 3. tura kadar yükselmişti. Musluoğlu'nun bu başarısını teklerde 75 yıldır tekrarlayan bir Türk tenisçi bulunmuyordu.

Zeynep Sönmez grand slamlerde 75 yıl sonra 3. tur oynayan ilk Türk tenisçi unvanının da sahibi oldu.

TEKLERDE 2. TUR, ÇİFTLERDE 3. TUR

Bahtiye Musluoğlu ve Zeynep Sönmez dışında Türk tenisini grand slam organizasyonunda temsil eden 6 tenisçiden sadece ikisi teklerde 2. tur gördü.

Erkeklerde Marsel İlhan ABD Açık'ta 3 kez (2009, 2011, 2015), Wimbledon'da 2 kez (2010, 2015), Fransa Açık (2011) ve Avustralya Açık'ta (2010) ise birer kez 2. tura yükseldi.

Kadınlarda ise Çağla Büyükakçay Fransa Açık'ta 2 (2016, 2017), ABD Açık'ta ise 1 defa (2016) 2. tur heyecanı yaşadı.

Gran slam tekler ana tabloda 12 kez yer alan Marsel İlhan 5, Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu 2'şer, Nazmi Bari, Cem İlkel ve Zeynep Sönmez birer kez ilk turda elendi.

Kadınlarda Türk tenisçi İpek Şenoğlu, grand slam organizasyonlarında çiftlerde 3. tur gördü. Çiftler kategorisinde ön plana çıkan Şenoğlu, 2004'te ABD'de, 2009'da ise Wimbledon'da yabancı partneriyle birlikte 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

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