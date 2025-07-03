Zeynep Sönmez'den bir de çiftler galibiyeti

Zeynep Sönmez, Rus partneri Polina Kudermetova ile Çekyalı ikili Miriam Skoch ve Marketa Vondrousova'yı 7-5, 2-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek kadınlar çiftlerde ikinci tura çıkmaya hak kazandı.

Zeynep-Kudermetova ikilisi, cumartesi günü oynanacak ikinci tur mücadelesinde Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe ile karşılaşacak.