Zeynep Sönmez'den bir de çiftler galibiyeti

Zeynep Sönmez, Rus partneri Polina Kudermetova ile Çekyalı ikili Miriam Skoch ve Marketa Vondrousova'yı 7-5, 2-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek kadınlar çiftlerde ikinci tura çıkmaya hak kazandı.
Zeynep-Kudermetova ikilisi, cumartesi günü oynanacak ikinci tur mücadelesinde Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe ile karşılaşacak.
????????Zeynep Sönmez, çiftlerde de devam diyor! ????— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 3, 2025
???? Sporcumuz, partneri Polina Kudermetova ile Wimbledon çift kadınlar ilk tur maçını 7-5, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazandı! ????
???? Vondrousova & Kolodziejová#Wimbledon pic.twitter.com/rbtRcOT7NG