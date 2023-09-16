Zeynep Sönmez'den tarihi başarı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı.

KAYNAK: AA
Zeynep Sönmez'den tarihi başarı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'da düzenlenen WTA 125 turnuvasında finale yükselerek, kariyerinde ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep, başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde ev sahibi ülkeden dünya 87 numarası Tamara Zidansek'le karşılaştı.

Rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, profesyonel kariyerinde ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı.

Zeynep, Rumen Miriam Bulgaru-İspanyol Marina Bassols Ribera müsabakasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

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