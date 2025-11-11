YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Faik Oktay Sözer’in eşi Zeynep Sözer Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti.

İlk olarak Akar ailesini evlerinde ziyaret eden Hanımefendi Sözer, aile bireyleriyle sohbet ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Çocuk Evleri’ni ziyaret eden Hanımefendi Zeynep Sözer, çocuklarla bir araya gelerek onlarla vakit geçirdi ve yakından ilgilendi.

Ziyaretlerinde aile birliğinin, sevgi ve paylaşmanın önemine değinen Hanımefendi Sözer, “Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluktur” dedi.