Zeynep Tuğçe Bayat fit haliyle galaya damga vurdu! Dün doğum yaptı bugün incecik oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zeynep Tuğçe Bayat fit haliyle galaya damga vurdu! Dün doğum yaptı bugün incecik oldu

Gönülçelen dizisinde tanışan ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin 2020 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz ay oğulu Atlas’ı kucağına alan Zeynep Tuğçe Bayat hızla doğum kilolarından kurtuldu.

Bir ay kadar önce anne olmanın heyecanını yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat doğum kilolarından kurtuldu. Ünlü ismin galadaki fit hali dikkatlerden kaçmadı.

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“OĞULLARINA ATLAS ADINI VERDİLER”

Anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift oğullarına Atlas adını verdi. Şimdilerde oğulları ile vakit geçiren çiftten Zeynep Tuğçe Bayat bir film galasında boy gösterdi.

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FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Daha yeni doğum yapan ünlü ismin formda hali dikkat çekti. Doğum kilolarından hızla kurtulan Zeynep Tuğçe Bayat mini etek ceket kombini ile beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu bu haliyle tam not alırken sosyal medyada 'ne kadar çabuk zayıflamış', 'doğum kiloları hemen gitmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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