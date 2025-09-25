Zeytin ağacının altında caz şöleni: Ahmed Adnan Saygun’da unutulmaz akşam!

Kaynak: ANKA
Zeytin ağacının altında caz şöleni: Ahmed Adnan Saygun’da unutulmaz akşam!

Her yıl Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bahçesindeki zeytin ağacının altında gerçekleşen konser serisi, “Zeytin Altında Caz Tolga Bilgin Quartet” ile devam etti.

Türkiye’nin önde gelen caz trompetçilerinden Tolga Bilgin’in bulunduğu quartet, sanatseverlere unutulmaz bir akşam sundu.

zeytin-agacinin-altinda-caz-soleni-ahmed-adnan-saygunda-unutulmaz-aksam-yenicag-5.jpg

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, “Zeytin Altında Caz Tolga Bilgin Quartet” etkinliğini İzmirli sanatseverlerle buluşturdu.

zeytin-agacinin-altinda-caz-soleni-ahmed-adnan-saygunda-unutulmaz-aksam-yenicag-2.jpg

Merkezin bahçesindeki zeytin ağacının altında her yıl düzenlenen konser serisi, bu kez caz melodileriyle İzmirlilere ulaştı.

zeytin-agacinin-altinda-caz-soleni-ahmed-adnan-saygunda-unutulmaz-aksam-yenicag-3.jpg

Trompette Tolga Bilgin, kontrbasta Selim Gürcan, davulda Bora Peynirci ve piyanoda Devrim Yeşilpınar’ın bulunduğu quartet, etkileyici bir caz performansı sergiledi.

zeytin-agacinin-altinda-caz-soleni-ahmed-adnan-saygunda-unutulmaz-aksam-yenicag-4.jpg

zeytin-agacinin-altinda-caz-soleni-ahmed-adnan-saygunda-unutulmaz-aksam-yenicag-5.jpg

