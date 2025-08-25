Zeytin bahçesine uçtu paramparça oldu

Aydın'ın Çine ilçesinde şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki zeytinlik alana uçarken, kazada 2 kadın yaşamını yitirdi, 1 çocuk ise yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla Yolu üzeri Hallaçlar Mahallesi Kavşağı'nda 22.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çine yönünde ilerleyen Melek Özdağlar (39) yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe uçtu.

Arazideki zeytin ağacına çarparak duran otomobilin sürücüsü Özdağlar, yolcu konumunda bulunan Sibel Beyhan Toprak (41) ve S.I. (10) araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aktardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde araç sürücüsü Özdağlar ve yolcu konumundaki Toprak'ın yaşamını kaybettiğini belirlerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerisinden kurtarılan S.I. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

