Zeytin çok tuzlu mu oldu? İşte zeytinin acısını almanızı sağlayacak tüyo

. Ancak bazen zeytinin tuzlu olması, tüketimini zorlaştırabilir. Neyse ki, zeytinin acısını almanızı sağlayacak birkaç tüyo bulunmaktadır.

Eğer zeytininiz çok tuzlu olduysa endişelenmeyin. Paylaştığımız yöntemlerden birini uygulayarak, zeytinin tuzlu tadını alabilir ve daha keyifli bir şekilde tüketebilirsiniz.

Tuz genellikle zeytin kendine has acısını alsın diye katılır ve daha lezzetli olması için tuzlu sularda bekletilir.

Evde uygulayacağınız birkaç pratik yöntem ile siyah zeytinin tuzundan kolayca kurtulabilirsiniz. Uygulayabileceğiniz bu yöntemler en basit haliyle şöyle;

Suda Bekletin

Su siyah zeytinin tuzunun azaltılması için en sık kullanılan yöntemdir. Siyah zeytinin tuz miktarına göre su içerisinde bekletme sürenizi de arttırabilirsiniz. Bu şekilde pasif bir difüzyon olayı gerçekleşir ve fazla tuzdan kolayca kurtulabilirsiniz.

Sirke Yöntemini Deneyin

Mynet.com'da aktarılanlara göre; Tuzlu siyah zeytinleri tüketmeden bir gece önce sirkeli su içerisinde bekletiniz. Bu yöntem çok etkilidir ve kısa süre içerisinde tuzdan kurtulmuş olursunuz. Ancak zeytinlerin üzerine sinen sirke kokusundan kurtulmak için zeytinleri kullanmadan önce bol su ile yıkamanız gereklidir.

Zeytinin fazla tuzunu almak için bu yöntemleri deneyerek, sağlıklı ve lezzetli zeytinler elde edebilirsiniz. Türk mutfağının ustalarının kullandığı bu pratik yöntemlerle, zeytinlerinizi istediğiniz lezzette tadabilirsiniz.