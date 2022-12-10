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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hâle getirdi.

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 17:12
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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hâle getirdi.

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hâle getirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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