Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zeytin hasadı başladı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üreticileri bahçelerinde ziyaret ederek hasada katıldı. Öncesinde çiftçilerle bereketli bir kahvaltı yapan Öküzcüoğlu, zeytin toplarken verim artışı için tırmık kullanımına karşı uyarılarda bulundu.



Bu yıl rekoltenin düşük olduğunu, ancak yüksek fiyatların üreticiyi rahatlattığını belirtti. Üretici Serdar Karak, “Başkanımızı aileden biri gibi görüyoruz. Hasadımıza ortak olması bizi mutlu etti. Zeytinlerimiz kaliteli, piyasada değer bulacak,” dedi.



Alaşehir, Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölgede yaklaşık 10 milyon zeytin ağacı bulunuyor ve hasat, ilçenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Öküzcüoğlu, çiftçilere destek sözü vererek, sürdürülebilir tarım için çalışmaların süreceğini vurguladı.