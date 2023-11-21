Zeytin hasadını kuraklık vurdu. “Bu sene zeytinin yok senesi”

Zeytin üretimin önemli merkezlerinden bir olan Güney Marmara’da hasat kötü geçiyor. Üreticiler kuraklığın etkisine dikkat çekerek “Bu sene zeytinin yok senesi” dedi.

KAYNAK: İHA
Zeytin hasadını kuraklık vurdu. “Bu sene zeytinin yok senesi”

Zeytin üretimi yapılan Güney Marmara'da kuraklığın verdiği zarar kendini hissettirdi. Üreticiler 'Bu sene zeytinin yok senesi' şeklinde konuyu özetlerken, üretimde ise sorunlar kendini gösterdi.
Zeytin Üreticisi Gülşah Acemliler, kuraklık nedeniyle bu sene zeytin hasadında verim olmadığını belirterek, “Bu sene zeytinin yok senesi” ifadesine bulundu.

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Güney Marmara'da bulunan Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde zeytin hasadı başladı ancak verim birçok üreticinin yüzünü güldürmedi. O üreticilerden biri de uzun yıllardan bu yana zeytin üreticisi olan Gülşah Acemliler. Kurak bir yaz geçmesi nedeniyle bu yıl zeytin hasadından verim alınamadığını söyledi.

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Gülşah Acemliler, “Bu sene hasat az. Bu sene zeytinin yok senesi. Marmara’da verim hiç yok. Tabii ki tarlaya da bakmak önemli. Bakılan tarlalarda verim daha iyi. Geçen yıl verim iyiydi ama ne yazık ki bu yıl aynı şey söz konusu değil. Sadece çok iyi bakılan, iyi sulanmış tarlalarda verim var. Zaten bu yıl yağışlar az oldu. Aylarca yağmur yoktu ve zeytin yağmuru sever. Zeytin zamanı kuraklık yaşandı. Zeytin için esas verimli olan yağışlar, Ağustos ayında olan yağışlardır ama Ağustos'ta hiç yağış olmadı” dedi.

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