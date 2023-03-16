16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zeytin sütü nedir, nelere iyi gelir

Yüz yıllık taş baskı sistemi ile hiçbir katkı maddesi kullanmadan sadece zeytini ezerek sıkıp yağını çıkartan Erdinç Tügen, ürettikleri zeytin sütünün adeta doğal bir iksir olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 06:29
Takip Et

Zeytin sütü iksiri nedir

Zeytin sütü nedir, nelere iyi gelir
+
Aa
-

Kendi bahçesinde tamamen organik olarak yetiştirilen zeytinleri hasat eden Erdinç Tügen, Ayvalık’ın Mutlu köyünde kurduğu butik otelin bahçesinde yaptığı tesis ile zeytin sütü üretiyor. Yaklaşık yüz yıllık taş değirmen ve baskı makinasıyla elde edilen zeytinyağı, zeytin sütü olarak isimlendiriliyor.
Taş değirmende 30 dakika boyunca ezilerek hamur haline getirilen zeytinler daha sonra keçe çuvalların içine alınıyor. Baskı makinesinde üst üste konulan zeytinler yaklaşık 200 tonluk bir basınç ile sıkılıyor. Bu aşamada hiçbir kimyasal ve ısıtma işlemi yapılmadan üretilen zeytinyağı soğuk sıkma metoduyla imal ediliyor.

Erdinç Tügen şunları söyledi:

“Zeytini taş baskıyla eziyoruz. Hamur haline getirdiğimiz taş baskı zeytinimizi çullarımızın arasına alıp baskı ile sıkıyoruz. Kazanın içine zeytin tanesinin içindeki yağ ve su akıyor. Bu akan su ve yağı 20 dakika dinlendirdikten sonra cazibe usulü kaydırma ile üzerindeki yağını alıyor ve ambalajlıyoruz. Bu tamamen portakal suyu gibi doğal, minerallerini kaybetmeden soframıza geliyor. Zeytin sütü diye biliniyor. Mineralleri sıcak su görmediği için doktorlar tavsiye ediyor. ”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
4
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
6
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
7
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Yeni Zelanda açıklarında 7 büyüklüğünde deprem
﻿Yeni Zelanda açıklarında 7 büyüklüğünde deprem
﻿Yeni Zelanda açıklarında 7 büyüklüğünde deprem
﻿"Dur" ihtarına uymayan midibüs şoförü İstanbul caddelerini birbirine kattı
﻿
﻿"Dur" ihtarına uymayan midibüs şoförü İstanbul caddelerini birbirine kattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.