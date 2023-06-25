Zeytin sütü zararlı mı

Yüz yıllık taş baskı sistemi ile hiçbir katkı maddesi kullanmadan sadece zeytini ezerek sıkıp yağını çıkartan Erdinç Tügen, ürettikleri zeytin sütünün adeta doğal bir iksir olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar…

Kendi bahçesinde tamamen organik olarak yetiştirilen zeytinleri hasat eden Erdinç Tügen, Ayvalık’ın Mutlu köyünde kurduğu butik otelin bahçesinde yaptığı tesis ile zeytin sütü üretiyor. Yaklaşık yüz yıllık taş değirmen ve baskı makinasıyla elde edilen zeytinyağı, zeytin sütü olarak isimlendiriliyor.

Taş değirmende 30 dakika boyunca ezilerek hamur haline getirilen zeytinler daha sonra keçe çuvalların içine alınıyor. Baskı makinesinde üst üste konulan zeytinler yaklaşık 200 tonluk bir basınç ile sıkılıyor. Bu aşamada hiçbir kimyasal ve ısıtma işlemi yapılmadan üretilen zeytinyağı soğuk sıkma metoduyla imal ediliyor.



Erdinç Tügen şöyle konuştu

“Zeytini taş baskıyla eziyoruz. Hamur haline getirdiğimiz taş baskı zeytinimizi çullarımızın arasına alıp baskı ile sıkıyoruz. Kazanın içine zeytin tanesinin içindeki yağ ve su akıyor. Bu akan su ve yağı 20 dakika dinlendirdikten sonra cazibe usulü kaydırma ile üzerindeki yağını alıyor ve ambalajlıyoruz. Bu tamamen portakal suyu gibi doğal, minerallerini kaybetmeden soframıza geliyor. Zeytin sütü diye biliniyor. Mineralleri sıcak su görmediği için doktorlar tavsiye ediyor. ”