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Zeytin toplarken uçuruma yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta bahçede zeytin toplarken ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 23:50
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Zeytin toplarken uçuruma yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Zeytin toplarken uçuruma yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
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İHA - Olay, Onikişubat ilçesi Kısıklı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Ailesi ile beraber zeytin toplamak için bahçesine giden İbrahim Kayabaşı (85), zeytin topladığı ağaçtan dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yaşlı adamın düştüğünü gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu ulaşılan Kayabaşı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cansız bedeni Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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