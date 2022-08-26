Zeytin yaprağı çayının faydaları neler?

İşte Zeytin yaprağının çayının faydaları

BEYİN HASTALIKLARINA BİTKİSEL İLAÇ

Zeytin yaprağı çayının beyin işlevlerini yükselttiği ifade edilmektedir.

Beyin hücrelerini uyararak daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu gibi durumlarda bitkisel önerilerden biri de zeytin yaprağı çayı olur.

Merkezi sinir sistemini de güçlendirir ve vücudunuzu tüm zararlı etkenlere karşı korur.

Organik zeytin yaprağı çayı zihinsel aktivitelerin berraklaşmasına destek verir.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Zeytinin kalp hastalıklarını önlediğini hatırlatarak, bu görevi zeytin yaprağı çayına da verdiğini belirtelim.

Düzenli şekilde tüketilen zeytin yaprağı çayı, damar tıkanıklığına ihtimal vermez.

Kan basıncını dengeler ve ani tansiyon gibi durumları önler.

Kan akışını düzenlediği için kalp krizi riskini de en aza indirir.

Bu görevlerini sahip olduğu omega-3 yağ asitleri sayesinde gerçekleştirir.

Zeytin yaprağı çayına limon sıkılır mı sorusuna cevap da evettir hatta Ender Saraç limonlu zeytin yaprağı çayın tansiyon, şeker ve kolestrolü düşürmeye yardımcı oluyor demektedir.

ENFEKSİYONLARI YOK EDİYOR

Enfeksiyon gideren çaylar arasında yerini alan zeytin yaprağı çayı, siz daha sağlıklı olasınız diye şifa dağıtmaya devam ediyor.

Solunum yolunda oluşan enfeksiyonda boğazı rahatlatıyor.

İdrar yolu enfeksiyonunda iltihabın daha rahat atılmasını sağlamaktadır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİYOR

E vitamini ve antioksidan maddeler bakımından zengin olan zeytin yaprağı çayı, vücudu koruma görevi ile fincanlarınızda yerini alır.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin düzenli olarak tüketmesi durumunda, hastalık riski en aza iner.

Vücut direncini yüksek tutarak kişiyi daha enerjili bir güne hazırlar.

Antioksidan özelliği sayesinde kanserli ve hastalıklı hücrelerin vücutta yer edinmesine izin vermez.

Ayrıca şeker hastalığı için zeytin yaprağı çayı kan şekerini dengelemesi için de önerilmektedir. Eğer bu hastalık içindeyseniz doktorunuza danışıp siz de tüketebilirsiniz.

AĞRIYI KESİCİ ve KAS GEVŞETİCİ

Kas ve baş ağrısı, kişinin sosyal yaşamını etkileyebilir. Bu ağrılardan kurtulmanın bir yolu da zeytin yaprağı çayı içmektir.

Sporcuların, sürekli hareket halinde olanların, kalabalık ortamlarda çalışanların zeytin yaprağı çayı içmesi önerilmektedir.

Ağrıyı dindirir ve kişiyi daha mutlu kılar.

BAĞIRSAĞIN EN İYİ DOSTU

Zeytin yaprağı çayının bir etkisi de bağırsak üzerindedir.

Bağırsakların daha rahat çalışmasını sağlayan zeytin yaprağı çayı, ödem ve şişkinlik gibi problemler için adeta şifadır.

Kabızlık gibi durumlarda mideyi rahatlatan bu etkili çay, sahip olduğu antioksidan maddeler sayesinde vücudu toksinlerden arındırıyor.

Bağırsakları rahatlatırken aynı zamanda tokluk hissi vererek tam bir diyet içeceği olarak dikkat çekiyor.

Zeytin yaprağı çayı akciğer içinde oluşan ve bağırsak rahatsızlıklarından kaynaklı bazı zararlı organizmaları yok edebilmektedir.

Gün içinde 3 defa olmak üzere bu çayı tüketebilirsiniz.