Zeytin yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek

Zeytin, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve bu da kalp sağlığını korur.
Zeytin, antioksidanlarla doludur ve bu maddeler hücreleri serbest radikallerin zararından korur.
Zeytindeki anti-enflamatuar bileşikler, vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.
Zeytin, sindirimi iyileştiren ve bağırsak sağlığını destekleyen lifler içerir.
Zeytindeki E vitamini ve antioksidanlar cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerini azaltır.
Zeytin, kalsiyum ve diğer mineraller bakımından zengindir, bu da kemik sağlığını destekler.
Zeytin, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilecek sağlıklı yağlar içerir.
Zeytin, sağlıklı yağlar içerdiği için tokluk hissi sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olur.
Zeytindeki antioksidanlar, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır.
Zeytin, bağışıklık sistemini güçlendiren besin maddeleri içerir.
Zeytin, yüksek sodyum içeriği nedeniyle aşırı tüketildiğinde tansiyonu artırabilir.
Bazı insanlar zeytine karşı alerjik reaksiyon gösterebilir.
Çok fazla zeytin tüketmek, bazı insanlarda sindirim sorunlarına yol açabilir.
Zeytin, yüksek kalori içeriği nedeniyle aşırı tüketildiğinde kilo artışına neden olabilir.
Zeytin, mide asidini artırarak reflüye neden olabilir.
Yüksek sodyum içeriği nedeniyle tansiyon hastalarının zeytin tüketiminde dikkatli olmaları gerekir.
Yüksek sodyum içeriği, böbrek hastaları için zararlı olabilir, bu nedenle dikkatli tüketilmelidir.
Hamile ve emziren kadınlar, zeytin tüketiminde aşırıya kaçmamalıdır.
Çocuklar için uygun miktarlarda tüketilmelidir, çünkü yüksek sodyum içeriği çocuk sağlığına zararlı olabilir.
Zeytin alerjisi olan kişiler, zeytin tüketiminden kaçınmalıdır.