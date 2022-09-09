Zeytinburnu Kiptaş işçi alacak

Zeytinburnu Kiptaş bünyesinde 4 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Adli sicil kaydı olmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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