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Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı. Sürücü ölümden döndü

 Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil, bir anda alev yandı. Son anda otomobilden kendini atan sürücü ölümden döndü. Otomobilin yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 09:53
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Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonundan çıkan araç alev alev yandı. Sürücü son anda otomobilden inerek, canını kurtardı

Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı. Sürücü ölümden döndü
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 Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.


Olay, Kazlıçeşme Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Seyfullah V.'nin kullandığı 34 EVK 28 plakalı otomobil, 10. Yıl Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada henüz bilinmeyen nedenle  alev aldı. Sürücü hemen aracı durdurup kendini dışarı attı. Akaryakıt istasyonu görevlileri bir yandan yangın tüpleri ile yardıma koşarken diğer yandan da güvenlik gerekçesiyle yakıt alımını satışa kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti.

Polis ekipleri de yolda önlem alarak araç trafiğini durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan otomobil kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.  Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri araçların geçişine tekrar izin verdi.

OTOMOBİLİN YANMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Otomobilden yükselen alevler vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde otomobilin alev alev yandığı vatandaşların ise panik içinde olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek otomobilden yükselen alevlere müdahale ettiği anlar kayıtlara yansıdı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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Sonmez
27.09.2022 10:11
Eski otoların trafikten zorunlu çekilmesi gerekiyor.  
 
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