Zeytinburnu’nda feci kazanın yeni görüntüleri çıktı

Kaza, 11 Şubat gece 23.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracıyla caddede seyir halinde olan E.Y., yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Barış ve kızı N.B.'ye çarparak olay yerinden kaçtı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralı anne ve kızını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Anne Emine Barış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken N.B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından aracıyla kaçan E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olay yerini gören güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden aracın plakasına ulaşan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" ve "taksirle yaralama" suçlarından adliyeye sevk edilen sürücü E.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Karşı şeritte ilerleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde Emine Barış ve kızı N.B'nin yolun karşısına geçmeye çalıştıkları esnada hafif ticari aracın çarptığı ve anne kızın kızın yola savrulduğu görülüyor.