Zeytinburnu'nda intihar teşebbüsünde bulunan şahıs 5 saatin sonunda ikna edildi



Olay, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 110. Sokak'ta gerçekleşti. Saat 20.00 sıralarında 5 katlı binanın çatısına çıkan Y.K. (42) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Şahsın intihar edeceğini anlayan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmek için çabaladı. Şahsın atlamaya çalıştığı yerin aşağısında branda açıldı. Yakınlarının da uğraş vermesiyle ikna edilen şahıs bulunduğu yerden yaklaşık 5 saatin sonunda ekipler tarafından indirildi. Aşağı indikten sonra yakınlarına ve ailesine sarılan Y.K., polis ekipleri tarafından ekip otomobiline bindirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.