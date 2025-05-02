Zeytinburnu’nda iş yerinde korkutan yangın

Kaynak: İHA
Zeytinburnu’nda iş yerinde korkutan yangın

Zeytinburnu'nda kimyasal madde üzerine faaliyet gösteren 3 katlı iş yerinin deposunda yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda kimyasal madde üzerine faaliyet gösteren 3 katlı iş yerinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binanın 2. ve 3. katlarındaki yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan Akınsal Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kimyasal madde üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin binanın 2. ve 3. katlarındaki yangına müdahalesi sürüyor.

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