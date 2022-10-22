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Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Karacabey Sokak'ta bulunan 5 katlı karton bardak imalathanesinde yangın çıktı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 23:54
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Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın

Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
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(DHA)- Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bütün binayı alevler sardı.

Yangın sırasında içeride olan çalışanlar çıkarıldı.

Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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