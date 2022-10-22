﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın

(DHA)- Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bütün binayı alevler sardı.

Yangın sırasında içeride olan çalışanlar çıkarıldı.

Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.