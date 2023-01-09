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Kağıt toplayıcıları meydan savaşı! Taşlar sopalar havada uçuştu

İstanbul Zeytinburnu'nda kağıt toplayıcısı iki grup arasında karton kavgası çıktı. Taşlı sopalı kavga anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:06
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Zeytinburnu'nda kağıt toplayıcıları ortalığı savaş alanına çevirdi. Taşlar sopalar havada uçuştu

Kağıt toplayıcıları meydan savaşı! Taşlar sopalar havada uçuştu
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Olay dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kağıt toplayıcıları arasında yerdeki kartonları almak için tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

İki grup üyeleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Kavgayı çevredekiler de ayırmak istedi. Ancak kağıt toplayıcıları bu kez onlara da saldırdı.

Kağıt toplayıcıları bir süre sonra oradan ayrılırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Kaynak: İHA)

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